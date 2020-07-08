Gram altın fiyatı bugün 2020 alış satış ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar?

Son yılların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları psikolojik seviyeye ulaşarak 400 lirayı aştı. Bir çok yatırımcının en güvenilir saha olarak gördüğü altında ki bu artış vatandaşı endişelendirdi. Altının onsu 1.807 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Peki altında artış devam edecek mi? Gram altın fiyatları ne kadar? Gram altın 2020 alış fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Altının onsu 1.807 dolar ile 21 Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu gram altın fiyatlarına da yansıdı. Her yeni güne artışla başlayan gram altın alımların sonrasında 400 liraya ulaştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişeleriyle, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını görece yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını etkilediğini söyledi.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altındaki artışı yorumladı. Özsoy;

"Ons altın, birkaç haftadan bu yana bahsettiğimiz psikolojik destek seviyesi olan 1.800 dolara geldi. ABD Hazine kağıtlarının fiyatlarının yükselmesi ve getirilerin aşağıya inmesi bu yükselişi destekliyor. Diğer yanda ise, ons altını daha da hızlı şekilde yukarı çıkması konusunda dizginleyen en önemli faktör, ABD Dolar Endeksinin 97 seviyelerinde direnç yaşaması. Bu dizginler çözülürse o zaman ons altın 1.800 dolar seviyesine yerleşip daha yukarı yönde bir ivme yakalayabilir. " ifadelerini kullandı.

ALTIN ARTIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, ABD Hazine kağıtlarının fiyatlarının yükselmesi ve getirilerin aşağıya inmesi bu yükselişi desteklediğini ifade etti. Ons altın 1.800 dolar seviyesine yerleşip daha yukarı yönde bir ivme yakalayabileceği iddia edilirken koronavirüs salgınına dair vaka artış haberleri ve ikinci dalganın gelmesine dair endişeler ortadan kalkmadığı müddetçe ve ons altın ana yükseliş eğilimini devam edeceği de açıkça ifade edildi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 396,2 lira seviyesinde seyretti. Saat 16.39 itibariyle ise 400 lira seviyesine çıktı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 658 lira, Cumhuriyet altını da 2.619 liradan satılıyor.