Gram altın fiyatı bugün 24 Ekim - Gram altın alış satış fiyatları

Uzun süredir dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, kademeli olarak aşağı yönlü hareket ediyor. Dünkü kapanışya 279,00 liradan işlem gören altının gram fiyatı, 23 Ekim sabahına 277,84 liradan başladı. Peki Gram altın alış satış fiyatları bugün ne kadar? İşte Gram altın fiyatı bugün 24 Ekim

Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 277,25 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 1.863,00 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı bugün 24 Ekim

GRAM ALTIN FİYATI 277,04 277,25

Gram altın alış satış fiyatları

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 276,40 276,45

ÇEYREK ALTIN FİYATI 443,26 453,31

YARIM ALTIN FİYATI 883,75 906,61

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 1.835,00 1.863,00

ATA ALTIN FİYATI 1.828,46 1.874,22

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 202,20 202,39