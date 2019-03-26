Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Mart altın fiyatları son durum

Altın fiyatları bugün nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 26.03.2019 Altın piyasalarında son durum nedir? 26 Mart 2019 günü altın fiyatları nedir? 26 Mart Salı gram altın ne kadar? 26.03.2019 altının gramı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI 26 MART | İŞTE ALTINDA SON DURUM...

GRAM ALTIN NE KADAR? 26 MART GRAM ALTIN FİYATI

Gram altının alış fiyatı 26 Mart Salı günü 236,21 TL, satış fiyatı ise 236,27 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 26 MART ALTIN ONS FİYATI

Altının ONS günü alış fiyatı 26 Mart Salı 1,317,57 TL, satış fiyatı ise 1,317,86 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 26 MART ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altının alış fiyatı 26 Mart Salı günü 382,36 TL, satış fiyatı ise 391,26 TL'dir.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 26 MART CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altının 26 Mart Salı alış fiyatı 1.580,00 TL, satış fiyatı ise 1.604,00 TL'dir.

YARIM ALTIN KAÇ TL? 26 MART YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altının alış fiyatı 26 Mart Salı günü 762,52 TL, satış fiyatı ise 782,70 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 26.03.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 26 Mart Salı günü alış için 136,25 TL, satış için ise 136,43 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 26 MART 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 26 Mart Salı günü alış için 174,49 TL, satış için ise 174,73 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 26.03.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 26 Mart Salı günü alış için 217,84 TL, satış için ise 218,14 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Çeyrek altınlar 22 ayar altından 1.75 gram olarak üretilir. Çeyrek altınlarda genellikle tören ve düğünlerde takı olarak takılabilsin diye kulplu olarak üretilirler. Çeyrek altın içinde has altın olarak 24 ayar altın dan 1.60 gram civarı altın bulunur. Satış fiyatı olarak da kuyumcular tarafından işçilik fiyatları eklendikten sonra gram hesaplaması yapıldıktan sonra satışa çıkarılır. İşte çeyrek altın kaç gramdır? sorusunun cevabı; çeyrek altın 1.75 gram'dır.

Altının gram fiyatı dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselme sonucu, 20 Şubat'ta 230,4 liraya çıktı. Bu rakam 7 haftanın en yüksek seviyesi. Gram altının 250 lira seviyesini test edebileceği iddiası ise gündeme bomba gibi düştü

ALTININ GRAM FİYATI YÜKSELECEK Mİ? GRAM ALTIN KAÇ TL OLACAK?

Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, bu hafta 230,4 liraya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Haftaya 224 lira seviyelerinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 20 Şubat’ta 230,4 lira ile 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

ALTININ GRAM FİYATI YÜZDE 4,4 YÜKSELDİ

Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 1,5 getiri sağlayan altının gram fiyatı bu haftayı 227,6 liradan tamamladı. Yatırımcısına 3 haftadır üst üste kazandıran gram altın, sene başından bu yana ise yüzde 4,4 prim sağladı.

ALTININ GRAM FİYATI 250 LİRA SEVİYESİNDE TEST EDİLECEK

Üç haftadır yükseliş trendinde olan altının gram fiyatında yükselişlerin devam edeceğini belirterek, "Bu yıla 218 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının ikinci kez 230 lira seviyesini test etti ancak yükselişler kalıcı olmadı. Altının gram fiyatı bir sonraki denemesinde 250 lira seviyesini test edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Altının gram fiyatındaki gerilemelerin yatırımcılarına alım fırsatları sunduğunu bildiren Memiş, gram altında 220-230 lira bant aralığının alım için uygun seviyeler olduğunu ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını kaydetti. Memiş, altının gram fiyatının kısa vadede 250 lira seviyesini test etmesinin sürpriz olmayacağını ifade ederek, geri çekilmelerde ise 224 ve 220 liranı destek seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Ons altının gram altındaki yükseltici etkisini bir süre daha göreceğiz. Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan da son dönemde ons altının 1.300 dolar üzerindeki hareketini güçlendirerek devam etme isteği ve dolar kurunun 5,20 lira seviyelerinin altından başlattığı yükselişi koruma isteğinin gram altını 220-230 lira bandına taşıdığını kaydetti.

ENFLASYON VE TL’DEKİ GENEL GÖRÜNÜME DİKKAT

Ons altına olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini bildiren Taştan şunları kaydetti: "Ons altının, gram altındaki yükseltici etkisini bir süre daha göreceğiz. Dolar kuru ise kısa vadede 5,28 ? 5,31 bandına doğru olası bir geri çekilme gram altını bir miktar aşağı çekebilir fakat beklentimiz 220 lira üzerindeki tutunmanın devam edeceği yönünde. Önümüzdeki dönemde Türkiye gündeminde enflasyon ve TL’deki genel görünüm gündemimizde olmakla birlikte dışarıda risk iştahının altını ne yöne sürükleyeceğini takip edeceğiz. Altının gram fiyatında geri çekilmede 217 TL destek olmakla birlikte yükselişte ise 230-233 TL bandı direnç olarak izlenebilir."

ALTIN YATIRIMI MANTIKLI MI 2019? ALTIN YATIRIMI YAPARKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?

Altın huzursuz ortamı seven bir yatırım aracı, belirsizlik ve tedirginlikler arttığında altına olan talep artıyor. Dünyada yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal dalgalanmalar ve gelişmeler de aynı şekilde altına talep yaratıyor.

Altın yatırımı denilince akla çoğunlukla bilezik, cumhuriyet altını ya da çeyrek altın gelir ancak işçilik maliyetinden kaybetmek istemiyorsanız gram altını tercih edebilirsiniz.

Altını fiziksel saklamak cazip gelse de çalınma, yangın, deprem vs risklerden dolayı sürekli tedirginlik hissettirebilir. Bunun önüne geçmenin yolu; bankada altın hesabı ya da altının fiziksel olması sizin için önemli ise kiralık kasa alternatifini tercih edebilirsiniz.

ALTINA YATIRIM YOLLARI NEDİR?

Altın hesabı: Vadesiz, vadeli veya otomatik birikim yapmanızı sağlayan altın hesabı açtırabilirsiniz.

Altın fonları: Ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı finansal araçlardan oluşur. Fonun içerisinde sabit getirili menkul kıymetler ve ters repo işlemleri de bulunuyor. Fon yönetim ücretleri var. Ayrıca borsa yatırım fonları var.

Altın uzun vadeli bir yatırım aracı, kısa bir süre sonra satmak için altın almak riskli olabilir.

Her tasarrufun belli bir yüzdesi altın olabilir ancak birikimin hepsini altında tutmak doğru olamayabilir.

ALTIN ORAN NEDİR?

Altın oran, doğada sayısız canlı ve cansız olan varlıkların yapısında ve şeklinde bulunan özel bir oran olarak tarif edilmektedir. Ayrıca başka bir tarifte, Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından mimaride kullanmış olan bu oran, doğada bulunan bir bütünün parçaları arasında ki gözlemlenen asırlarca mimari ve sanat alanındaki eserlerde uygulanmış, bunları uyum açısından en uygun boyutları verdiği varsayılan, sayısal ve geometrik olarak hesaplanan bir oran bağlantısı olarak kabul edilir. Bu altın oranın, doğada en belirgin bir şekilde hadsiz benzerlerine rastladığımız ve birçok varlıkta görülmektedir. Bunların başında ilk olarak gördüğünüz insan vücudu, deniz kaplumbağaları, bitkiler ve ağaç yapraklarında bu orana rastlanmaktadır. Kozmik fiziğin anahtarı hükmünde olarak, bu oran Platon tarafından gösterilmiştir. Farklı bir açıdan da altın oranı, bir dikdörtgenin eninin boyuna olan oranını, en estetik ve güzel bir şekilde açıklayan tanımlarda bulunmaktadır.

Yukarıdaki tanımlardan anladığımız kadarıyla altın oranı, kendisini böldüğü kısmın eşdeğer olarak görülmektedir. Yani her şeyin bir çifti, artısı ve eksisi olduğu gibi bu özel oranda bu gibi şeylere işaret edilmektedir.





Bu altın oranı, ilk olarak eski mısırlılar ve yunanlılar tarafından keşfedilmiş ve bu oranı mükemmel bir şekilde kendi mimarilerinde ve sanat eserlerinde kullanmışlardır.

Altın oranı sayısal açıdan ifade etmek gerekirse AO; CB/AC:AB/CB: 1.618 olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde formüle edilen altın oranın da ifade edilmek istenen mana, bu oranlar arasındaki değer her ölçü için altın oranı olan 1.618 rakamını vermelidir.

Bu oran pi (π) sayısı gibi irrasyonel olan bir sayıdır. Ondalık olarak yazılan şekli ise: 1.6180339887498...dir. Böyle devam edilirse bu sayının 15’inci basamağından sonra bulunan ilk 15 basamak, altın oranın kısaca aynı gösterimi olacaktır. Bilim dilinde altın oranın sembol olarak gösterimi ise PHI yani Φ şeklinde gösterilmektedir.

Bu esrarengiz bir o kadar da ilginç olan bu oranı dünyanın, insanların, bitkilerin, ağaçların, kuşların ve daha birçok canlı ve cansız mahlukun üzerinde, Allah tarafından bu varlıkları yaratırken kullandığı orandır.



Ayrıca günümüzde insanlarda kullandıkları teknolojide ve yaşadığımız hayatta birçok yerde bu oran kullanmaktadır. Toplum bu oranı kısaca göz nizamının ve düzeninin oranı diye tarif edilmektedir. Göze görünen en güzel şekilde ayarlanmasıdır.

Altın oranın kullanıldığı ve görüldüğü yerler hakkında bir misal verelim.

Mesela ayçiçeğinin merkez dışarıya doğru tanelerinin sayılarını sağdan sola, soldan sağa doğru sayıldığı zaman bu arasındaki oran altın oranını vermektedir.

İnsan vücudunda ise bu oranın nasıl göründüğünü incelersek bu oranın mevcut olduğunu görürüz. Mesela kollar insan vücudunun bir parçası olarak dirsek kısmından iki bölüme ayrılmış durumdadır. Yani büyük üst kısmı ve küçük ise alt kısmı oluşturmaktadır. Kolumuzun alt bölümün üst bölüme oranı altın oranı vereceği gibi, ayrıca kolun tamamının üst kısmın oranı yine bu oranı verecektir.