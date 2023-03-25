Gram altın ortalığı darmaduman etti! Uzmanı tarih verdi: 1.550 TL'lik sıçramaya hazır olun!

Altın piyasasındaki hareketlilik sonrasında uzmanların uyarıları devam ediyor. Peki altın yükselişi devam edecek mi? Tüm detaylar haberimizde.

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Gram altın ortalığı darmaduman etti! Uzmanı tarih verdi: 1.550 TL'lik sıçramaya hazır olun!

Altın yatırımcısı vatandaş ve altın yatırımı yapmak isteyen vatandaş için uzman isimlerin uyarıları ve açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. Peki İslam Memiş altın ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMLARI

FED kararının 25 puan artırılmasıyla birlikte altın piyasasındaki yükseliş artmış ve uzman isimler bu artışlarla birlikte altın piyasasındaki yükselişin de devam edeceğini söylemişti. ONS altın en yüksek 1.994 dolar seviyelerine çıkarken 24 Mart tarihinde 1.986.88 seviyelerinden işlem gördü. Gram altın yükselişi de devam ediyor. Gram altın en yüksek 1.234 TL seviyelerini gördü. 24 Mart tarihinde 1.218.1720 TL seviyesinden işlem gören gram altın en düşük 1.215.89 TL seviyesinden işlem gördü. Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde; 

Altın Piyasası Hareketliliği Devam Ediyor

ONS altın 1.987 dolar, gram altın 1.218 TL, çeyrek altın 1.991 TL, Cumhuriyet altını 8 bin 301 TL ve 22 ayar bilezik gramı 1.193 TL olarak işlem görüyor. İslam Memiş altın piyasası ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Gram altının 1.243 TL rekor seviyesi sonrasında düşüş yaşanabilir demiştim ve düşüşler yaşanmaya başladı. 1.206 TL seviyesinden işlem görmeye başladı ancak ONS altın yükselişinden dolayı gram altın da yükseliyor. FED kararı sonrasında kararlarım değişebilir. Yaz aylarında gram altın yükselişi beklemeye devam ediyorum. Gram altın 1.450 TL, sonra 1.550 TL seviyelerine çıkabilir. ONS altın orta ve uzun vadede 2.350 dolar seviyelerine çıkabilir. Düşüş yaşanması yatırımcı için bir fırsat. İnsanlar dolar mı altın mı diye çok soruyor. Herkes bir alternatif arıyor ancak dolar yükselse de altın da yükselmeye devam ediyor. Euro mu toprak mı diye soran kimse yok. Alternatifleri unuttular ya da ilgilenmiyor kimse. Dolar ne kadar yükselirse ONS altın da o kadar yükseliyor. Bunları unutmamak gerekiyor.' 

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