Gram altın rekor kırarak 516 TL'ye kadar çıktı! 26 Mayıs 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları | Tam altın, çeyrek altın, gram altın bugün fiyatı ne kadar? Son dakika ekonomi haberi: Uluslararası piyasalarda ONS altının artışa geçmesi sonucunda gram altın tarihi zirvelerinden birini görerek 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününde 516 TL'den satılıyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durum merak ediliyor. Peki 25 Mayıs 2021 Tam altın, çeyrek altın, gram altın bugün fiyatı ne kadar?

1 16 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda haftanın üçüncü günü olan 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününde ONS altının artışa geçmesi sonucunda altın çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.