Gram altın rekorları alt üst ediyor! Öyle bir yükseldi ki hızına yetişmek mümkün değil! Yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Gram altın rekorları alt üst ediyor! Öyle bir yükseldi ki hızına yetişmek mümkün değil! Yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan artış sürüyor. Gram altın 830 TL seviyelerini aşarak yükselmeye devam ederken ONS altın ise 1900 dolar seviyelerine yaklaştı. Son durumu merak edenler için 19 Şubat 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...