  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Gram altın rekorları alt üst ediyor! Öyle bir yükseldi ki hızına yetişmek mümkün değil! Yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Gram altın rekorları alt üst ediyor! Öyle bir yükseldi ki hızına yetişmek mümkün değil! Yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan artış sürüyor. Gram altın 830 TL seviyelerini aşarak yükselmeye devam ederken ONS altın ise 1900 dolar seviyelerine yaklaştı. Son durumu merak edenler için 19 Şubat 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Gram altın rekorları alt üst ediyor! Öyle bir yükseldi ki hızına yetişmek mümkün değil! Yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1114

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 19 Şubat 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...