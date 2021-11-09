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  3. Gram altın rekorları alt üst etti, kritik seviye falan dinlemedi! Altına yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Gram altın rekorları alt üst etti, kritik seviye falan dinlemedi! Altına yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Küresel piyasalarda ONS altının değer kazanmasıyla gram altın son zamanların rekorunu kırarak 570 TL'ye kadar yükseldi. Diğer altın çeşitlerinin fiyatlarında da artış görülürken son durumu merak edenler için 9 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Gram altın rekorları alt üst etti, kritik seviye falan dinlemedi! Altına yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları... 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 9 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 