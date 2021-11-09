Gram altın rekorları alt üst etti, kritik seviye falan dinlemedi! Altına yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Gram altın rekorları alt üst etti, kritik seviye falan dinlemedi! Altına yatırım yapan köşeyi döndü! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Küresel piyasalarda ONS altının değer kazanmasıyla gram altın son zamanların rekorunu kırarak 570 TL'ye kadar yükseldi. Diğer altın çeşitlerinin fiyatlarında da artış görülürken son durumu merak edenler için 9 Kasım 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...