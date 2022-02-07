  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Gram altın yeniden fırladı! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! Kuyumcularda fiyatı öğrenen geri çıkıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Gram altın yeniden fırladı! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! Kuyumcularda fiyatı öğrenen geri çıkıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Haftanın ilk gününde altın fiyatları yükselmeye başladı. Gram altın 789 TL, ONS altın ise 1810 dolara kadar seviyelerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 7 Şubat 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatlar haberimizde...

Gram altın yeniden fırladı! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! Kuyumcularda fiyatı öğrenen geri çıkıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 7 Şubat 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 