Gram altın yeniden fırladı! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! Kuyumcularda fiyatı öğrenen geri çıkıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Gram altın yeniden fırladı! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! Kuyumcularda fiyatı öğrenen geri çıkıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Haftanın ilk gününde altın fiyatları yükselmeye başladı. Gram altın 789 TL, ONS altın ise 1810 dolara kadar seviyelerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 7 Şubat 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatlar haberimizde...