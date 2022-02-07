Gram altın yeniden fırladı! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! Kuyumcularda fiyatı öğrenen geri çıkıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 7 Şubat 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...