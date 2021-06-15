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  3. Gram altın yükselecek mi? NATO zirvesi yanılttı

Gram altın yükselecek mi? NATO zirvesi yanılttı

Yeni haftanın ilk gününde piyasada gözler NATO zirvesindeydi. Pazartesi günü kur ve altın fiyatları sabah saatlerinde düştü, zirve yanılttı, akşam saatlerinde altın tekrar yükselişe geçti. İşte 15 Haziran altın fiyatları

Gram altın yükselecek mi? NATO zirvesi yanılttı

Piyasaların gözleri önce NATO zirvesine daha sonra Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Zirveden çıkan kararlar sonrası durum netleşti. NATO Zirvesinden gelen haberler piyasaları tatmin edemedi. Dolar/TL kurunda ki yükselme ile birlikte ONS Altın'ında değer kazanınca gram Altın fiyatı yükseldi. İşte sonuçlar..

Gram altın yükselecek mi? NATO zirvesi yanılttı

Gram altın güne yükselişle başladı. Gram altın 513 lira seviyesinde işlem görürken, aynı dakikalarda çeyrek 840, cumhuriyet altını ise 3 bin 435 liradan satılıyor. Dün gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildirinin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, altının dengeyi bozmasını NATO zirvesine bağladılar. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 513 lira seviyesinde işlem gördü. Dün, 496,6 lira ile 17 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen altının gram fiyatı, günün ilerleyen saatlerinde dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazandı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 507,7 liradan tamamladı.

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