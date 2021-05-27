Gram altın yükselişte! 27 Mayıs 2021 Perşembe güncel altın fiyatları | Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün fiyatı ne kadar? ONS altının artışa geçmesiyle dün yükselişe geçen gram altın bugün ise 517 TL'den satılıyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak eden vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün fiyatı ne kadar? İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe altın fiyatları...

1 16 Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi anlık olarak takip ediliyor. Bu kapsamda haftanın dördüncü günü olan 27 Mayıs 2021 Perşembe gününde ONS altının artışa geçmesi sonucunda altın çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.