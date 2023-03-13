Gram altında kritik viraj! Altını olanlar dikkat: Bu rakamı görmeye hazır olun!

Hafta başına gelinmesiyle beraber yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ederken ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell açıklamaları sonrasında fiyatların gerilemesi herkesi şaşırttı. Bunun üzerine altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, altın fiyatları ne kadar? sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte, güncel rakamlara ilişkin açıklamalar.

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Gram altında kritik viraj! Altını olanlar dikkat: Bu rakamı görmeye hazır olun!

Ons altın fiyatları hafta başında düşüşe geçmesi üzerine piyasalar üzerindeki hareketliliğe karşılık olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı SŞenol Kaan'dan kritik uyarılar geldi. Uzman isim altın fiyatları için o seviyeyi işaret ederken bu haftayı sakin geçirileceğine dair uyarılarda bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA TEMKİNLİ DAVRANIN

Ons altın fiyatları hızlı düşüşe geçerken Kaan, FED başkanının yaptığı açıklamalara bakılarak belirlenecek olan yol haritası için yeni adımlar atılacağına değindi. Bu haftayı sakin bir şekilde atlatmaya çalışılacağının vurgusunu yapan Kaan, panik ve stres yaparak yanlış işler yapılmaması gerektiğini belirtti.

ONS ALTINDA BUNA DİKKAT

Bu hafta için en kritik olarak belirlenen seviye 1.850 olurken Kaan, altının bu seviyelere inerse çok geçmeden kız kazanabileceği yönünde tahminlerini belirtti. 1800'lü seviyelerin üzerinde kalınması durumunda yükseliş yaşanacağı için yatırımcıları uyardı. Haftalık altın analizinde ise altın ons fiyatlarının yatay bir seyir izlediğini dile getiren Kaan, hafif bir eğimle yoluna devam edecek ifadelerini kullandı.

gram altın

GRAM ALTIN İÇİN 1300 TL UYARISI

Altın üzerinde ki hareketlilik göz önünde bulundurularak Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, gram altın için uyarılarda bulundu. Bu sene 1185 TL olarak zirveye ulaşan altın için 1095 TL dip seviyelerinin görüldüğünü belirtti. Dolar/TL'nin stabil olarak devam etmesiyle gram altının ise 1095-1100 TL seviyelerinde önemli açıdan taban noktasının 1300 olarak güncellemesinin kısa zamanda olacağına işaret etti. 

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