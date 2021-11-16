Gram altından sonra çeyrek altın da rekorları alt üst eti! 1000 TL'yi aşarak rekor kırdı! Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Yeni günde 990 TL seviyelerinden satılan çeyrek altının fiyatı öğlen saatlerinde 1000 TL'yi aşarak rekor kırdı.
Fiyatları son günde artış gösteren altın fiyatlarındaki yükselişin önünü alınamıyor. Sabah saatlerinde 991 TL'den satılan çeyrek altının satış fiyatı öğle saatlerinde 1000 TL'yi aştı. Çeyrek altın yüzde 1,83 oranında artış gösterirken saat 16.01 itibariyle 1004 TL'den satılıyor.
Saat 16.04 itibariyle altın fiyatlarının serbest piyasada alış ve satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı: 980,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 1.004,00 TL
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 614,13 TL
Gram altın satış fiyatı: 614,20 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.960,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 2.020,00 TL
TAM ALTIN
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4 bin 070,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4 bin 131,00 TL
Not: Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaya devam etmektedir.