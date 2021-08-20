Gram altının fiyatı öyle bir fırladı ki, kuyumcuya girenler geri çıktı! 20 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları... Düşüş ve yükseliş eğilimlerinin yaşandığı altın fiyatları 20 Ağustos 2021 Cuma gününe yükselişle başladı. Gram altın yeniden 490 TL seviyesine kadar çıktı. Peki serbest piyasada altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 20 Ağustos 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları

1 13 Türkiye'ye vatandaşların yatırım yapmak için çokça tercih ettiği altında fiyatlar merak ediliyor. Bu kapsamdan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 20 Ağustos 2021 Cuma gününde fiyatlardaki son durum...