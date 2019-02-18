Gram ne kadar? Çeyrek ne kadar? 18 Şubat altın fiyatları son durum nedir?

Altın fiyatları bugün nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 18.02.2019 Altın piyasalarında son durum nedir? 18 Şubat 2019 günü altın fiyatları nedir? 18 Şubat Pazartesi gram altın ne kadar? 18.02.2019 altının gramı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI 18 ŞUBAT | İŞTE ALTINDA SON DURUM...

ALTIN FİYATLARI NE OLUR? YÜKSELİR Mİ? UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

Altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçebileceğini ifade eden Memiş, “Brexit süreci, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ekonomilerine dair endişelerin artması, Venezuela gerginliği ve ABD-Çin ticaret müzakereleri konularında belirsizlik devam ediyor. Bu konular hakkında gelebilecek olumsuz açıklamalar, yatırımcıların fiziki altın talebini artırabilir. Bugün altının ons fiyatının 1.305-1.315 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt içinde dolar kurundan destek bulan altının gram fiyatının 220 liranın altına sarmakta zorlandığını belirterek, teknik açıdan gram altında 220 liranın destek, 224 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Bugün Avrupa’da büyüme, ABD’de perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren

Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ile Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN NE KADAR? 18 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI

Gram altının alış fiyatı 18 Şubat Pazartesi günü 224,76 TL, satış fiyatı ise 224,80 TL 'dir.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 18 ŞUBAT ALTIN ONS FİYATI

Altının ONS günü alış fiyatı 18 Şubat Pazartesi 1,323,98 TL, satış fiyatı ise 1,324,22 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 18 ŞUBAT ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altının alış fiyatı 18 Şubat Pazartesi günü 357,18 TL, satış fiyatı ise 365,23 TL'dir.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 18 ŞUBAT CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altının günü alış fiyatı 18 Şubat Pazartesi 1.477,00 TL, satış fiyatı ise 1.499,00 TL'dir.

YARIM ALTIN KAÇ TL? 18 ŞUBAT YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altının alış fiyatı 18 Şubat Pazartesi günü 712,12 TL, satış fiyatı ise 730,47 TL'dir.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 18.02.2019 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 18 Şubat Pazartesi günü alış için 127,27 TL, satış için ise 127,35 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 18 ŞUBAT 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 18 Şubat Pazartesi günü alış için 162,99 TL, satış için ise 163,10 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 18.02.2019 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 18 Şubat Pazartesi günü günü alış için 203,63 TL, satış için ise 203,77 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Çeyrek altınlar 22 ayar altından 1.75 gram olarak üretilir. Çeyrek altınlarda genellikle tören ve düğünlerde takı olarak takılabilsin diye kulplu olarak üretilirler. Çeyrek altın içinde has altın olarak 24 ayar altın dan 1.60 gram civarı altın bulunur. Satış fiyatı olarak da kuyumcular tarafından işçilik fiyatları eklendikten sonra gram hesaplaması yapıldıktan sonra satışa çıkarılır. İşte çeyrek altın kaç gramdır? sorusunun cevabı; çeyrek altın 1.75 gram'dır.

ALTIN YATIRIMI MANTIKLI MI 2019? ALTIN YATIRIMI YAPARKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?

Altın huzursuz ortamı seven bir yatırım aracı, belirsizlik ve tedirginlikler arttığında altına olan talep artıyor. Dünyada yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal dalgalanmalar ve gelişmeler de aynı şekilde altına talep yaratıyor.

Altın yatırımı denilince akla çoğunlukla bilezik, cumhuriyet altını ya da çeyrek altın gelir ancak işçilik maliyetinden kaybetmek istemiyorsanız gram altını tercih edebilirsiniz.

Altını fiziksel saklamak cazip gelse de çalınma, yangın, deprem vs risklerden dolayı sürekli tedirginlik hissettirebilir. Bunun önüne geçmenin yolu; bankada altın hesabı ya da altının fiziksel olması sizin için önemli ise kiralık kasa alternatifini tercih edebilirsiniz.

ALTINA YATIRIM YOLLARI

Altın hesabı: Vadesiz, vadeli veya otomatik birikim yapmanızı sağlayan altın hesabı açtırabilirsiniz.

Altın fonları: Ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı finansal araçlardan oluşur. Fonun içerisinde sabit getirili menkul kıymetler ve ters repo işlemleri de bulunuyor. Fon yönetim ücretleri var. Ayrıca borsa yatırım fonları var.

Altın uzun vadeli bir yatırım aracı, kısa bir süre sonra satmak için altın almak riskli olabilir.

Her tasarrufun belli bir yüzdesi altın olabilir ancak birikimin hepsini altında tutmak doğru olamayabilir.

ALTIN ORAN NEDİR?

Altın oran, doğada sayısız canlı ve cansız olan varlıkların yapısında ve şeklinde bulunan özel bir oran olarak tarif edilmektedir. Ayrıca başka bir tarifte, Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından mimaride kullanmış olan bu oran, doğada bulunan bir bütünün parçaları arasında ki gözlemlenen asırlarca mimari ve sanat alanındaki eserlerde uygulanmış, bunları uyum açısından en uygun boyutları verdiği varsayılan, sayısal ve geometrik olarak hesaplanan bir oran bağlantısı olarak kabul edilir. Bu altın oranın, doğada en belirgin bir şekilde hadsiz benzerlerine rastladığımız ve birçok varlıkta görülmektedir. Bunların başında ilk olarak gördüğünüz insan vücudu, deniz kaplumbağaları, bitkiler ve ağaç yapraklarında bu orana rastlanmaktadır. Kozmik fiziğin anahtarı hükmünde olarak, bu oran Platon tarafından gösterilmiştir. Farklı bir açıdan da altın oranı, bir dikdörtgenin eninin boyuna olan oranını, en estetik ve güzel bir şekilde açıklayan tanımlarda bulunmaktadır.

Yukarıdaki tanımlardan anladığımız kadarıyla altın oranı, kendisini böldüğü kısmın eşdeğer olarak görülmektedir. Yani her şeyin bir çifti, artısı ve eksisi olduğu gibi bu özel oranda bu gibi şeylere işaret edilmektedir.





Bu altın oranı, ilk olarak eski mısırlılar ve yunanlılar tarafından keşfedilmiş ve bu oranı mükemmel bir şekilde kendi mimarilerinde ve sanat eserlerinde kullanmışlardır.

Altın oranı sayısal açıdan ifade etmek gerekirse AO; CB/AC:AB/CB: 1.618 olarak ifade edilmektedir. Bu şekilde formüle edilen altın oranın da ifade edilmek istenen mana, bu oranlar arasındaki değer her ölçü için altın oranı olan 1.618 rakamını vermelidir.

Bu oran pi (π) sayısı gibi irrasyonel olan bir sayıdır. Ondalık olarak yazılan şekli ise: 1.6180339887498...dir. Böyle devam edilirse bu sayının 15’inci basamağından sonra bulunan ilk 15 basamak, altın oranın kısaca aynı gösterimi olacaktır. Bilim dilinde altın oranın sembol olarak gösterimi ise PHI yani Φ şeklinde gösterilmektedir.

Bu esrarengiz bir o kadar da ilginç olan bu oranı dünyanın, insanların, bitkilerin, ağaçların, kuşların ve daha birçok canlı ve cansız mahlukun üzerinde, Allah tarafından bu varlıkları yaratırken kullandığı orandır.



Ayrıca günümüzde insanlarda kullandıkları teknolojide ve yaşadığımız hayatta birçok yerde bu oran kullanmaktadır. Toplum bu oranı kısaca göz nizamının ve düzeninin oranı diye tarif edilmektedir. Göze görünen en güzel şekilde ayarlanmasıdır.

Altın oranın kullanıldığı ve görüldüğü yerler hakkında bir misal verelim.

Mesela ayçiçeğinin merkez dışarıya doğru tanelerinin sayılarını sağdan sola, soldan sağa doğru sayıldığı zaman bu arasındaki oran altın oranını vermektedir.

İnsan vücudunda ise bu oranın nasıl göründüğünü incelersek bu oranın mevcut olduğunu görürüz. Mesela kollar insan vücudunun bir parçası olarak dirsek kısmından iki bölüme ayrılmış durumdadır. Yani büyük üst kısmı ve küçük ise alt kısmı oluşturmaktadır. Kolumuzun alt bölümün üst bölüme oranı altın oranı vereceği gibi, ayrıca kolun tamamının üst kısmın oranı yine bu oranı verecektir.