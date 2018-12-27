Gram ne kadar? Çeyrek ne kadar? 27 Aralık altın fiyatlarında son durum

27.12.2018 Altın piyasalarında son durum nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 27 Aralık çarşamba günü altın fiyatları nedir? 27 Aralık çarşamba gram altın ne kadar? 27.12.2018 altının gramı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR? 27 ARALIK GRAM ALTIN FİYATI

Alış 216,78 TL

Satış 216,84 TL 'den işlem görüyor.

ALTIN ONS FİYATI NEDİR? 27 ARALIK ALTIN ONS FİYATI

Alış 1.268,78 TL

Satış 1.268,99 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 27 ARALIK ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 346,35 TL

Satış 354,23 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 27 ARALIK CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Alış 1.433,00 TL

Satış 1.455,00 TL'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL? 27 ARALIK YARIM ALTIN FİYATI

Alış 690,53 TL

Satış 708,46 TL'den işlem görüyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR? 27.12.2018 14 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL?

123,39 TL

123,49 TL

18 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 27 ARALIK 18 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

158,02 TL

158,16 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI KAÇ TL? 27.12.2018 22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

197,42 TL

197,59 TL