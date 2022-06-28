Gram ve çeyrek altın almak isteyenler, acele edin! Altın fiyatları güne düşüşle başladı! İşte güncel altın fiyatları
Gram ve çeyrek altın almak isteyenler, acele edin! Altın fiyatları güne düşüşle başladı! İşte güncel altın fiyatları
BDDK'nın kararı sonrasında düşen altın fiyatlarının güncel hali vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın 969 TL'den çeyrek altın ise 1614 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 28 Haziran 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...