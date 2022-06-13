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  3. Gram ve çeyrek altın rekora koşuyor! Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! İşte güncel altın fiyatları

Gram ve çeyrek altın rekora koşuyor! Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! İşte güncel altın fiyatları

Altın yatırımcıları ve gram ile çeyrek altın almak isteyenler, altın fiyatlarının haftaya nasıl başladığını merak ediyor. Gram altın 1032 TL'den çeyrek altın ise 1704 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 13 Haziran 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Gram ve çeyrek altın rekora koşuyor! Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! İşte güncel altın fiyatları 1115

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 13 Haziran 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde yer verdik...