Gram ve çeyrek altın rekora koşuyor! Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! İşte güncel altın fiyatları
Gram ve çeyrek altın rekora koşuyor! Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! İşte güncel altın fiyatları
Altın yatırımcıları ve gram ile çeyrek altın almak isteyenler, altın fiyatlarının haftaya nasıl başladığını merak ediyor. Gram altın 1032 TL'den çeyrek altın ise 1704 TL'nin üzerinde satılıyor. Son durumu merak edenler için 13 Haziran 2022 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...