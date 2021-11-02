Gramaj ne demek, TDK'ya göre Gramaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gramaj ne demek? Gramaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gramaj kelimesi. Peki gramaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gramaj nedir, gramaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GRAMAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gramaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gramaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gramaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ekmek ve kâğıt için ağırlık ölçüsü

