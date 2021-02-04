Granada Barcelona maç özeti izle 3-5!

İspanya Kral Kupası'nda heyecan sürüyor. Granada-Barcelona eşleşmesinde, Katalan ekibi son 10 dakikasına 2-0 geride girdiği Granada deplasmanında art arda gelen gollerle maçı önce uzatmalara götürdü daha sonrada galibiyeti almayı başardı.

Maçın ilk yarısını Robert Kenedy'nin 33'üncü dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamlayan Granada, ikinci yarının hemen başında Roberto Soldado'nun golüyle 2-0 öne geçmeyi de başardı.

Maçın son dakikalarına üstün giren Granada, Greizmann ve Jordi Alba'nın 88 ve 90+2'de attığı gollere engel olamadı ve mücadele uzatma devresine kaldı.

İlk uzatma devresinde Barcelona 100. dakikada Griezmann ile 3-2 öne geçse de 103. dakikada Federico Vico'nun penaltıdan attığı golle skor bir kez daha eşitlendi.

Uzatmanın ikinci devresinde Frenkie de Jong (Dk. 108) ve Jordi Alba ile (Dk. 118) rakip ağları havalandıran Barcelona, zorlu maçı 5-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Tek maçı eleme usulüyle oynanan kupanın diğer çeyrek final maçlarında Sevilla deplasmanda Almeria'yı 1-0, Levante de sahasında Villarreal'i 1-0 yendi.

Barcelona, Sevilla ve Levante'den sonra kupanın son yarı finalistini bu akşam saat 21.00'de (TSİ 23.00) oynanacak Real Betis-Athletic Bilbao maçının sonucu belirleyecek.

Bu sezon sürpriz sonuçların yaşandığı Kral Kupası'nda Atletico Madrid 3'üncü, Real Madrid ise 4'üncü turda 3. lig takımlarına elenmişti.

İspanya'da 1903 yılından bu yana oynanan Kral Kupası'nı 30 kezle en çok kazanan takım Barcelona olurken en yakın rakibi Athletic Bilbao 23 kez kupayı müzesine götürdü.