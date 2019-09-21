Granada Barcelona maçı hangi kanalda | Granada Barcelona maçı canlı izleme linki

İki takım Granada Barcelona maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 5. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Granada Barcelona maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Granada Barcelona maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Granada Barcelona maçı hangi kanalda

La Liga'da 5. hafta maçında Granada ile Barcelona kozlarını paylaşacak. La Liga'ya yeni yükselen Granada, ilk 4 haftanın en flaş takımı oldu.

Villarreal ile ilk hafta 4-4 berabere kalan Granada, Sevilla'ya mağlup olsa da Espanyol ve Celta Vigo'yu dış sahada üst üste yenerek 7 puan toplamayı başardı. Ligin en düşük bütçelerinden biriyle bu çıkışı gösteren Granada'nın bu haftadaki rakibi ise büyük yıldızlar sahip Barcelona olacak.

Ancak hiçbir kanaldan yayınlanmayacak.

Granada Barcelona maçı canlı izleme linki

Sezona sakatlık sorunlarıyla başlayan Barcelona, bu zorlu dönemdeki 4 maçtan 7 puan aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund karşısında takım halinde pasif bir görüntü çizen Barcelona, Granada karşısında kalitesini ortaya koyacaktır. Bu maçla birlikte galibiyet serisini başlatacaklarını düşünüyorum.

Maçın kanalı bulunmamakta.