Granada, İsmail Köybaşı'yı açıkladı
İspanya La Liga ekiplerinden Granada, bonservisi elinde bulunan milli futbolcu İsmail Köybaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Granada, bonservisi elinde bulunan milli futbolcu İsmail Köybaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İsmail Köybaşı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncu için yarın imza töreni düzenleneceği belirtildi.
İsmail Köybaşı son olarak Fenerbahçe'de forma giymiş ve geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona ermişti.
DHA
HABERE YORUM KAT