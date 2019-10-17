Granada Osasuna maçı hangi kanalda | Granada Osasuna maçı canlı izleme linki

İki takım Granada Osasuna karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 9. Maç Günü kapsamında ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Granada Osasuna maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Granada Osasuna maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Granada Osasuna maçı hangi kanalda

Granada - Osasuna, İspanya La Liga maçı 18 10 2019 günü CBC Sport, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:00

Granada ile Osasuna arasındaki İspanya La Liga maçı, CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Granada Osasuna maçı canlı izleme linki

CBC Sport Azerspace 46E, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

İspanya La Liga Maçı Nuevo Los Cármenes Stadyumu, Granada'da oynanacak.