Granada Osasuna maçı özet izle | Granada Osasuna maç özeti

İki takım Granada Osasuna karşı karşıya geldi. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 9. Maç Günü ise ekranlardaydı.

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Granada Osasuna maçı özet izle

Granada, La Liga puan tablosundaki ikinci noktaya tırmanmak için Osasuna 1-0 mağlup etti.

Granada, geçici olarak ziyaretçilerden Osasuna 1-0, Domingos Duarte'nın ilk yarı üstünlüğü ile geçtikten sonra Cuma günü İspanya'nın La Liga kentinde ikinci sırayı aldı.

Granada Osasuna maç özeti

Duarte kutuda çok fazla boşluk bırakmıştı ve 38. dakikada skoru yükseltmişti.

Ortadan aşağıya doğru bölünen eşit bir şekilde dengeli bir karşılaşmada Osasuna, hemen hemen hiçbir saldırı tehdidi oluşturmazken, golcü Chimy Avila, yalnız bir figürü öne çıkardı.

Fran Merida durdurma zamanında gönderildiğinde Osasuna 10 kişiyle kaldı.

Duarte'nın hedefi Granada'yı 17 puana çıkarmak için cumartesi günü Mallorca'ya seyahat eden liderler Real Madrid'in ardında kaldı.

Barselona 16 puanda Eibar'ı ele geçirirken, 15'inde Dördüncü'de Atletico Madrid Valencia'yı ağırladı.