Granada - Valencia maçı ne zaman? Granada - Valencia maçı hangi kanalda?

İki takım Granada - Valencia karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: Copa del Rey - Çeyrek finaller

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Granada - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Granada - Valencia maçı hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası – Granada CF ile Valencia CF arasındaki Futbol karşılaşmasını Eurosport’tan canlı takip edebilirsiniz.

4 Şubat 2020 tarihindeki karşılaşmanın başlama saati 23:00.

Maçla ilgili detaylı bilgi geldiğinde, haberimiz güncellenecektir.