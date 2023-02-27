Granit Buqinca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Granit Buqinca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Granit Buqinca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Granit Buqinca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Granit Buqinca 1 Haziran 2002 tarihinde Drenas şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Granit Buqinca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Granit Buqinca'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Granit Buqinca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Granit Buqinca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Granit Buqinca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Granit Buqinca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında KF Feronikeli

17 Temmuz 2022 yılında KF Dukagjini

Granit Buqinca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Granit Buqinca şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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