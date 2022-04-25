Granit Döşeme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Granit Döşeme Ustası görev tanımı nedir, Granit Döşeme Ustası ne iş yapar, Granit Döşeme Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Granit Döşeme Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Granit Döşeme Ustası Tanımı;

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Granit Döşeme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Granit Döşeme Ustası Maaşları

Granit Döşeme Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Granit Döşeme Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Granit Döşeme Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.16

Meslek Adı :

Granit Döşeme Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Granit Döşeme Ustası; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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