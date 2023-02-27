Granit Elezaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Granit Elezaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Granit Elezaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Granit Elezaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Granit Elezaj 28 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Granit Elezaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına - tarihinde katılmıştır. Granit Elezaj'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Granit Elezaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Granit Elezaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Granit Elezaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Granit Elezaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Granit Elezaj şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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