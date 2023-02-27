Granit Jashari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Granit Jashari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Granit Jashari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Granit Jashari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Granit Jashari 20 Ağustos 1998 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Granit Jashari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Granit Jashari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Granit Jashari'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Granit Jashari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Granit Jashari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Granit Jashari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Granit Jashari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Prishtina

3 Ağustos 2017 yılında KF 2 Korriku

30 Haziran 2018 yılında FC Prishtina

28 Temmuz 2018 yılında KF Ferizaj

1 Temmuz 2020 yılında KF Drenica

6 Temmuz 2022 yılında SC Gjilani

Granit Jashari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Granit Jashari şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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