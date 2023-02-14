Granit Lekaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Granit Lekaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Granit Lekaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Granit Lekaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Granit Lekaj 23 Şubat 1990 tarihinde Prishtina şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Granit Lekaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Granit Lekaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Granit Lekaj'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Granit Lekaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Granit Lekaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Granit Lekaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Granit Lekaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2011 yılında FC Wil 1900

29 Temmuz 2015 yılında FC Schaffhausen

20 Temmuz 2017 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2018 yılında FC Winterthur

Granit Lekaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Granit Lekaj şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Pfäffikon, FC Winterthur

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.