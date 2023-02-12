Grant Gillespie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Gillespie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Grant Gillespie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Grant Gillespie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Grant Gillespie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Gillespie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Grant Gillespie

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grant Gillespie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grant Gillespie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grant Gillespie 2 Temmuz 1991 tarihinde Bellshill şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grant Gillespie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Grant Gillespie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Grant Gillespie'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Grant Gillespieboyu ve yaşı kaç

Grant Gillespie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Grant Gillespie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Grant Gillespie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grant Gillespie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hamilton A. U20

1 Temmuz 2010 yılında Hamilton Acad.

31 Ocak 2018 yılında Dundee United

1 Temmuz 2018 yılında Raith Rovers

25 Temmuz 2019 yılında Derry City

31 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2020 yılında Ayr United

11 Ağu 2020 yılında Queen's Park

1 Temmuz 2022 yılında Morton

Grant Gillespie kimdir

Grant Gillespie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grant Gillespie şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hamilton Academical FC (2006-2010)

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Grant Gillespie nereli

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