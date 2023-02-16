Grant Hanley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Hanley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grant Hanley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grant Hanley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grant Hanley 20 Kasım 1991 tarihinde Dumfries şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Grant Campbell Hanley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grant Hanley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG yapmaktadır. Grant Hanley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Norwich City futbol takımında oynamaktadır. Norwich City takımına 30 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Grant Hanley'nin Norwich City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Grant Hanley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grant Hanley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Grant Hanley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grant Hanley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Blackburn U18

1 Ocak 2010 yılında Blackburn

21 Temmuz 2016 yılında Newcastle

30 Ağu 2017 yılında Norwich

Grant Hanley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grant Hanley şuan Norwich City takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Grant Hanley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Queen of the South, Crewe Alexandra (2004–2006), Rangers FC (2006–2008), Blackburn Rovers (2008–2010)

İskoçya takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 2 gol atmıştır.

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