Grant Margeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Margeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grant Margeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grant Margeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grant Margeman 3 Haziran 1998 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grant Margeman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbolrs yapmaktadır. Grant Margeman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Grant Margeman'nin SuperSport United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Grant Margeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grant Margeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grant Margeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grant Margeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2020 yılında Sundowns

28 Ağustos 2021 yılında Swallows FC

30 Haziran 2022 yılında Sundowns

7 Temmuz 2022 yılında SuperSport Utd.

30 Haziran 2023 yılında Sundowns

Grant Margeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grant Margeman şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Grant Margeman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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