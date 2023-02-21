Grant Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grant Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grant Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grant Williams 14 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ahanna Grant Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grant Williams Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Grant Williams'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Grant Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grant Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grant Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grant Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2022 yılında MFK Vyskov

Grant Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grant Williams şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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