Grantas Jaseliunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grantas Jaseliunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grantas Jaseliunas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grantas Jaseliunas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grantas Jaseliunas 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Grantas Jaseliūnas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grantas Jaseliunas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Grantas Jaseliunas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına - tarihinde katılmıştır. Grantas Jaseliunas'nin FA Siauliai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Grantas Jaseliunas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grantas Jaseliunas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grantas Jaseliunas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grantas Jaseliunas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grantas Jaseliunas şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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