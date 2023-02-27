Gratas Sirgedas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gratas Sirgedas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gratas Sirgedas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gratas Sirgedas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gratas Sirgedas 17 Aralık 1994 tarihinde Panevėžys şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Gratas Sirgėdas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gratas Sirgedas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gratas Sirgedas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gratas Sirgedas'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gratas Sirgedas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gratas.sirgedas/

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Gratas Sirgedas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gratas Sirgedas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Gratas Sirgedas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gratas Sirgedas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2013 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2015 yılında Stuttg. Kickers

15 Temmuz 2016 yılında FC Amberg

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2017 yılında Kauno Zalgiris

1 Ocak 2019 yılında Suduva

16 Ocak 2020 yılında Kauno Zalgiris

Gratas Sirgedas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gratas Sirgedas şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gratas Sirgedas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nacionaline futbolo Akademija

Litvanya takımında 7 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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