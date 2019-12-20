Gratis 20-31 Aralık indirimi | Gratis yeni yıl indirimi 2019

Gratis indirimi geldi! Gelen bilgilendirme sms'iyle herkes Gratis yeni yıl indirimi ne zaman diye konuşuyor.

Peki Gratis 20-31 Aralık indirimi ürünleri neler? Tüm detayları ve katalog ürünlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.

Gratis 20-31 Aralık indirimi

YENİ YIL İNDİRİMLERİ GRATİSTE! 31 Aralık'a kadar Gratis Kartınızla mağazalardan veya gratis.com'dan yapacağınız

Loreal Paris,

Max Factor,

Note makyaj ile

Nivea,

Diadermine,

Himalaya yüz bakım %50;

the Balm,

Maybelline,

Flormar makyaj ile

Garnier,

Bee Beauty,

Neutrogena yüz bakım,

seçili şampuan,

saç kremleri %40;

ve tüm ojelerde 4AL 3ÖDE ve birçok indirim fırsatı sizi bekliyor!

Gratis yeni yıl indirimi 2019

İndirim 31 Aralık tarihine kadar geçerli.

Bilgi: 08502106900

Detay: www.gratis.com

GRATİS NEDİR?

Türkiye'nin sevilen kozmetik markası Gratis, kendi kişisel bakımınız ve ailenizin ihtiyaçları için aradığınız her şeyi bünyesinde barındırmakta. Ürün yelpazesi oldukça renkli olan mağazada hak ettiğiniz sağlık ve yaşam kalitesini artırmak için hijyen, cilt bakımı, kozmetik, kişisel bakım gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünlere kolayca ulaşabilir ve bütçenizi sıkmayacak uygun fiyatların keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Ülkemiz genelinde 300'ün üzerinde mağazası ile Edirne'den Ağrı'ya hemen her ilimizde bir Gratis şubesine rast gelebilirsiniz. Özellikle yılbaşı ya da bayramlar gibi bolca alışveriş yapılan dönemlerde mağazanın ciddi indirimleri oluyor. Yılbaşına özel kampanya fırsatlarını, özel olarak hazırlanan güncel katalogları aracılığıyla duyuran mağaza, kozmetik ürünler, cilt bakım ürünleri ve parfümler başta olmak üzere yüzlerce üründe %30 ile %50'ya varan indirimler ile yeni bir yılı yeni bir tarz ile karşılayabilmenizin kapılarını açıyor.

Son zamanlarda The Balm markasının tutkunu olan kadınlar bu markayı ülkemizde sadece Gratis'te bulabilirler. Kozmetik düşkünlerinin bir hayli hayranı olduğu markanın en önemli özelliği ise içerisinde talc ve paraben kullanılmaması. Bu denli sağlıklı bir kozmetik ürünü yurt dışındaki birçok mağazada “high-end” yani yüksek kalite ürün olarak tanımlanırken, Gratis çok tutulan lip balm ve allıkları oldukça uygun fiyatlar ile tüketici ile buluşturuyor.

Gratis'in gözde ürün kategorilerinden bir diğeri de şüphesiz göz makyajının olmazsa olmazı maskara çeşitleri. Dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran mağaza, maskara konusunda da kaliteden ödün vermemek adına oldukça seçici davranıyor. Öyle ki Gosh, Betty Boop, Essence, Cecile, L'oreal Paris, Max Factor, Wet'n Wild ve Maybelline gibi ünlü markaların ekstra hacim ve kıvrım veren, çok çeşitli teknoloji ile üretilmiş özel fırçalara sahip gözlere ayrı bir çekicilik veren maskaraları özel indirim günlerinde %50'ye varan indirimler ile satın almak kadar keyiflisi yoktur sanıyoruz.