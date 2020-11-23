Kişisel Bakım Marketi Gratis, Efsane Cuma indirimleriyle binlerce marka üründe milyonlarca müşterisini memnun etmeyi başardı. Türkiye'de en çok tercih edilen kişisel bakım marketlerinden birisi olan Gratis, bu indirim günlerinde de adından söz ettiriyor. İşte, Gratis 27 Kasım Efsane Cuma indirimleri...

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