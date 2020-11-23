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  3. Gratis 27 Kasım Efsane Cuma indirimleri

Gratis 27 Kasım Efsane Cuma indirimleri

Türkiye'nin en çok tercih edilen kişisel bakım mağazası Gratis, 27 Kasım'da Efsane Cuma indirimleriyle müşterilerini memnun ediyor. İşte, Gratis 27 Kasım Efsane Cuma indirimleri...

Gratis 27 Kasım Efsane Cuma indirimleri

Kişisel Bakım Marketi Gratis, Efsane Cuma indirimleriyle binlerce marka üründe milyonlarca müşterisini memnun etmeyi başardı. Türkiye'de en çok tercih edilen kişisel bakım marketlerinden birisi olan Gratis, bu indirim günlerinde de adından söz ettiriyor. İşte, Gratis 27 Kasım Efsane Cuma indirimleri...

İndirimlere gitmek için tıklayınız.

Gratis 27 Kasım Efsane Cuma indirimleriGratis 27 Kasım Efsane Cuma indirimleri

Gratis 27 Kasım Efsane Cuma indirimleri

İndirimlerin tamamına ulaşmak için yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. İndirimlerde en çok dikkat çeken ürünler ise şöyle:

  • Calvin Klein One EDT Unisex Parfüm 200 ml
  • Davidoff Cool Water EDT Kadın Parfüm 100 ml
  • Herbal Essences bio:renew Çarkıfelek Çiçeği ve Pirinç Sütü Besleyici Saç Bakım Kremi 360 ml
  • HBMIC Beyazlatıcı Yüz Kremi 50 ml
  • Dove Advanced Yağ Bakımı Şampuan 250 ml
  • Dove Advanced Yağ Bakım Saç Maskesi 200 ml
  • Maybelline New York Tattoo Brow Micro Pen Tint Kaş Kalemi 100 Blonde
  • Maybelline New York Master Drama Kohl Göz Kalemi Grey
  • Dove Advanced Yağ Bakım Saç Maskesi 200 ml


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