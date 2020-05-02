Anneler gününün yaklaşmasıyla kullanıcılar mağazalardaki indirimleri merak etmekte. İşte Gratis anneler günü indirimi 2020

Sizin ve ailenizin hak ettiği sağlık ve yaşam kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyacağınız her şeyi sunan kişisel bakım mağazası Gratis, Anneler Günü'ne özel en sevdiğiniz ürünlerde %50'ye varan indirimler sunuyor.

Gratis anneler günü indirimi 2020

1-10 Mayıs tarihleri arasında Gratis Kart’lılara özel seçili makyaj markalarında %40, seçili yüz bakım markalarında %50, seçili şampuan, saç kremi ve kuru şampuan markalarında %40 indirim uygulanacaktır.

Kampanya açık olan Gratis mağazaları ve Gratis.com.tr'de 1 - 10 Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında;

Makyaj Ürünlerinde %40'a Varan İndirim

Cilt Bakım Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim

Saç Ürünlerinde %40'a Varan İndirim

Seçili Parfüm ve Deodorantlarda %40 İndirim

Sağlık ve Hijyen Ürünlerinde %40 İndirim

GRATİS NEDİR?

Türkiye'nin sevilen kozmetik markası Gratis, kendi kişisel bakımınız ve ailenizin ihtiyaçları için aradığınız her şeyi bünyesinde barındırmakta. Ürün yelpazesi oldukça renkli olan mağazada hak ettiğiniz sağlık ve yaşam kalitesini artırmak için hijyen, cilt bakımı, kozmetik, kişisel bakım gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünlere kolayca ulaşabilir ve bütçenizi sıkmayacak uygun fiyatların keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Ülkemiz genelinde 300'ün üzerinde mağazası ile Edirne'den Ağrı'ya hemen her ilimizde bir Gratis şubesine rast gelebilirsiniz. Özellikle yılbaşı ya da bayramlar gibi bolca alışveriş yapılan dönemlerde mağazanın ciddi indirimleri oluyor. Yılbaşına özel kampanya fırsatlarını, özel olarak hazırlanan güncel katalogları aracılığıyla duyuran mağaza, kozmetik ürünler, cilt bakım ürünleri ve parfümler başta olmak üzere yüzlerce üründe %30 ile %50'ya varan indirimler ile yeni bir yılı yeni bir tarz ile karşılayabilmenizin kapılarını açıyor.

Son zamanlarda The Balm markasının tutkunu olan kadınlar bu markayı ülkemizde sadece Gratis'te bulabilirler. Kozmetik düşkünlerinin bir hayli hayranı olduğu markanın en önemli özelliği ise içerisinde talc ve paraben kullanılmaması. Bu denli sağlıklı bir kozmetik ürünü yurt dışındaki birçok mağazada “high-end” yani yüksek kalite ürün olarak tanımlanırken, Gratis çok tutulan lip balm ve allıkları oldukça uygun fiyatlar ile tüketici ile buluşturuyor.

Gratis'in gözde ürün kategorilerinden bir diğeri de şüphesiz göz makyajının olmazsa olmazı maskara çeşitleri. Dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran mağaza, maskara konusunda da kaliteden ödün vermemek adına oldukça seçici davranıyor. Öyle ki Gosh, Betty Boop, Essence, Cecile, L'oreal Paris, Max Factor, Wet'n Wild ve Maybelline gibi ünlü markaların ekstra hacim ve kıvrım veren, çok çeşitli teknoloji ile üretilmiş özel fırçalara sahip gözlere ayrı bir çekicilik veren maskaraları özel indirim günlerinde %50'ye varan indirimler ile satın almak kadar keyiflisi yoktur sanıyoruz.