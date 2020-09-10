Kadın ve erkeklerin kişisel bakım ürünlerini tedarik etmek için gittiği mağazalardan biri olan Gratis çok sayıda ürün çeşitliliği ile Türkiye'deki birçok mağazasında vatandaşlara hizmet ediyor. Pek çok AVM ve caddede mağazaları bulunan Gratis'ten alışveriş yapmak isteyenler çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda Gratis çalışma saatleri 2020, Gratis kaçta açılıyor? Gratis kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık mı? Resmi ve dini bayramlarda açık mı? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

GRATİS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Gratis mağazalarının AVM ve cadde üzerindeki mağazalarının çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre cadde üzerinde bulunan mağazalar saat 09.00'da açılıyor. AVM'lerde bulunan mağazalar ise saat 10.00 itibarıyla hizmet vermeye başlıyor.

GRATİS KAÇTA AÇILIYOR? GRATİS KAÇTA KAPANIYOR?

Gratis mağazaları AVM'lerde saat 10.00'da açılıyor, saat 22.00'de ise kapanıyor.

Cadde üzerinde bulunan mağazalar ise sabah saat 09.00'da açılıyor, saat 21.00'de ise mağaza kapanıyor. Gratis mağazaları öğle aralarında da vatandaşlara hizmet vermektedir. Bunun nedeni vardiyalı çalışma sistemidir.

GRATİS HAFTA SONU AÇIK MI?

Gratis mağazaları hafta sonu da vatandaşlara hizmet sunmaktadır. Çalışma saatlerinde bir değişiklik bulunmamaktadır.

GRATİS RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Gratis mağazaları Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında bayramın ilk günü kapalıdır. Bayramın diğer günleri ise açıktır. Öte yandan arefe günü, 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde ise vatandaşlara hizmet vermektedir.

GRATİS NEDİR?

Gratis,, Sedes Holding bünyesinde açılmıştır. 20 mağaza ile faaliyetlerine başlamış olan Gratis'in bugün Türkiye’nin 76 ilinde 500'ün üzerinde mağazası ve 4 bindenden fazla çalışanı ile kozmetikten cilt bakımına, saç bakımından kişisel bakıma kadar yüzlerce farklı marka ve ürün seçeneği sunan kişisel bakım sektörünün öncü şirketlerinden biridir.