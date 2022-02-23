Kozmetik sektörünün lider markalarından bir tanesi olan Gratis’te indirimli alışveriş yapmak için Gratis kart kullanmak isteyen alışveriş sevenler için haberimizde merak edilen 'Gratis kart nasıl alınır? Ücretli mi, ücretsiz mi? Gratis kart ne kadar indirim yapıyor? Bakiye nasıl öğrenilir?' soruların yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

GRATİS KART NASIL ALINIR? ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Gratis kart almak tamamen ücretsizdir. Markanın zaten bu kartı çıkarma amacı, kartı satarak para kazanmak değil. Bu kartı çıkarma amacı müşterilerinin memnuniyetini arttırmak ve müşterilerini kendine daha çok bağlamak. Bu nedenle karşılıksız olarak verdiği bu kart ile ilgili sık sık kampanyalar yapıyor. Bu kampanyalar kapsamında puan, indirim ve ekstra promosyonlar kazanabiliyorsunuz.

1- Web Sitesi Üzerinden Gratis Kart Almak

Web sitesinden almak için öncelikle, www.gratis.com adresine girilir. Burada ana sayfanın biraz altında “Gratis kart al” seçeneğine tıklanır. Sayfaya üyelik başlığı altında kişisel bilgilerin doldurulması istenir. Bu kişisel bilgiler eksiksiz doldurulduktan sonra “Üye ol” kutucuğuna basılır. Üyeliğin tamamlanması için cep telefona gelen aktivasyon kodu sayfada belirtilen yere yazılarak, onay verilir. Tekrar yeni sayfa gelir ve “Gratis kartı al” seçeneğine tıklanarak karta sahip olunur.

2- Mağaza Üzerinden Gratis Kart Almak

Müşteri eğer web sitesinden almak istemezse, kendine en yakın Gratis mağazasına gidebilir. Burada Gratis çalışanına Gratis kartı almak istediğini söyleyince mağaza çalışanı kasa çalışanına müşteriyi yönlendirir. Burada kasa çalışanı müşteriden kişisel bilgilerini ister ve Gratis kartını müşteriye teslim eder.

3- SMS ile Gratis Kart Almak

Bu iki seçeneği de kullanmak istemeyen müşteriler için SMS ile Gratis kartı alabilme hakkı da tanımlanmıştır. Telefonun mesaj bölümüne “GRATİS KART” yazarak 7889’a kısa mesaj yollanır. Gelen mesaj ile üyelik tamamlanır. Bu işlem tüm operatörlerde ücretsiz olmaktadır.

Gratis kartında puan sorgulamak için de kolay yöntemler vardır. Bunlardan biri, her Gratis alışverişinden sonra kasadan verilen fişin üzerinde “Gratis puanınız” yazmaktadır. Ayrıca fişte, o an yapılan alışveriş üzerinden kazanılan puan da yer alır. Bir diğer yöntem ise www.gratis.com sitesine girilir. Burada üye girişi yapılır. Profilden kaç puan biriktiği görülür.

GRATİS KART NE KADAR İNDİRİM YAPIYOR?

Kart müşterisine özel indirimler yapılır.

Markalarla anlaşma sağlayan Gratis mağazası kart sahiplerine özel ekstra indirimler yapar.

Her alışveriş sonrası kart kullanımıyla puan birikir.

Biriken bu puanlar, yapılan harcamalardan kesilerek daha indirimli ödeme sağlanır.

Kampanyalar hakkında bilgiler sms ile müşteriye bildirilir.

Gratis mağazalarında sık sık 1 ürün alana 2. ürün ücretsiz ya da 2. Ürün yarı fiyatına kampanyaları yapılır.

Bu özel indirimler, biriken para puanlar, kampanyalar sadece Gratis kartına sahip müşteriler içindir.

BAKİYE NASIL ÖĞRENİLİR?

Gratis kart ile yaptığınız alışverişlerinizde kaç para puan kazandığınızı merak mı ediyorsunuz? Gratis kart puan sorgulama için birkaç farklı yöntem bulunuyor. Unutmadan söyleyelim her 1 Gratis puan 1 Türk Lirasına eşdeğer.

Gratis kart puan sorgulama içinde 3 farklı yöntem bulunuyor. 3 Gratis kart puan sorgulama yöntemi de birbirinden kolay ve net.

İlk olarak Gratis internet sitesine ulaşabilir ve Gratis kart bölümünden direkt olarak toplam puanınızı öğrenebilirsiniz.

İkinci Gratis kart puan sorgulama yöntemi ise fiziki mağazalardan olmaktadır. Fiziki mağazada alışveriş sonrasında kasada çalışan arkadaşa sorarak puanınızı öğrenebilirsiniz.

Üçüncü Gratis kart puan sorgulama yöntemi ise “0 850 210 69 00” telefon numarasını arayarak sorgulamadır. Gratis çağrı merkezinden direkt olarak Gratis kart puan sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.