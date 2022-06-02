Gratis, kozmetik markalarına resti çekti! 'Özlenen yaz' kampanyasında kablosuz Bluetooth kulaklık, epilasyon aleti ve bakım ürünlerinde şaşırtan fiyatlar! Migros 'Özlenen yaz' kampanyası ile vatandaşın gönlünü fethedecek. Resmi sitesinde yer alan ürünlerinden kablosuz Bluetooth kulaklık, epilasyon aleti gibi birçok üründe görenleri hayrete düşüren indirimler yaptı.

1 8 Gratis'in 'Özlenen yaz' kampanyası 1-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Bu olağanüstü fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşların indirim haftasını kaçırmaması gerekiyor.