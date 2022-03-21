Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu görev tanımı nedir, Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu ne iş yapar, Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu Tanımı;

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Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu Maaşları

Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.33

Meslek Adı :

Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay

Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal dökümü yapılacak parçanın teknik resim ve şartnamelerde belirtilen özellikleri taşıyacak şekilde imalatının yapılması için gerekli makine, ekipman ve kalıp dizaynının hazırlanmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gravite Döküm Tasarım Sorumlusu; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje yapım onayı almış kalıplarla ilgili iş emirlerini açmak,

b) Her projenin kalıp ve maça sandığı dizaynını oluşturmak ve onaylamak,

c) Kalıp-tezgah uyumunun en üst düzeyde olmasını sağlamak,

d) Standart dizaynlar oluşmasını sağlamak,

e) Dizayn çalışmalarının maliyet, imal usulleri, müşteri talep ve beklentileri, iş güvenliği vb. yönden amaca uygun şekilde yapılmasını sağlamak,

f) Teknik dokümanların prosedürlere uygun dosyalanmasını sağlamak,

g) Bölümünün malzeme ihtiyacının tespitini ve karşılanmasını sağlamak,

h) Üretim sırasında yapılan değişikliklerin teknik resimlere aktarılmasını sağlamak,

i) Sorumluluğunda olan prosedür ve talimatların uygulanmasını sağlamak,

j) Gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,

k) Bölümüne ait raporların oluşturulmasını ve onaylanmasını sağlamak, raporları ilgili birimlere sunmak,

l) Maliyet analizleri yapmak,

m) Data yedeklemeleri yapılmasını sağlamak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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