Gravyer Peyniri ne demek, TDK'ya göre Gravyer Peyniri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gravyer peyniri ne demek? Gravyer peyniri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gravyer peyniri kelimesi. Peki gravyer peyniri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gravyer peyniri nedir, gravyer peyniri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GRAVYER PEYNİRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gravyer peyniri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gravyer peyniri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gravyer

