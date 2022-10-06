Green Card/Yeşil Kart başvurusu nasıl, nereden yapılır? Green Card/Yeşil Kart başvuru şartları ve gerekli belgeler 2022

Her yıl başvuruya açılan ve vatandaşların Amerika'da süresiz bir şekilde çalışma ve yaşama hakkına sahip olduğu Green Card/Yeşil Kart başvuruları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Green Card/Yeşil Kart başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte Green Card/Yeşil Kart başvuru şartları ve gerekli belgeler 2022

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Green Card/Yeşil Kart başvurusu nasıl, nereden yapılır? Green Card/Yeşil Kart başvuru şartları ve gerekli belgeler 2022

Green Card/Yeşil Kart başvurularının başlaması ile birlikte vatandaşlar, internette araştırmalar yapmaya başladı. Peki vatandaşların Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz bir şekilde çalışma ve yaşama hakkı kazandığı Green Card/Yeşil Kart başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar ve Green Card/Yeşil Kart başvuru şartları ve gerekli belgeler 2022...

Green Card/Yeşil Kart başvurusu nasıl, nereden yapılır? Green Card/Yeşil Kart başvuru şartları ve gerekli belgeler 2022

GREEN CARD/YEŞİL KART BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Ücretsiz bir şekilde yapılabilen çekiliş başvurusuları, DV Lottery resmi internet sitesinden alınıyor. Dili İngilizce olan sitedeki formu doldurarak ve gerekli dosyaları yükleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

GREEN CARD/YEŞİL KART BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Green Card/Yeşil Kart başvurusu nasıl, nereden yapılır? Green Card/Yeşil Kart başvuru şartları ve gerekli belgeler 2022

GREEN CARD/YEŞİL KART BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER 2022

2022 Green Card (Yeşil Kart) için belirlenen başvuru şartları şöyle:

- Green Card başvurusunda bulunabilecek ülkelerden birinde yaşamak. Türkiye bu ülkeler arasında yer almaktadır.

- En az lise mezunu olmak ya da lise mezunu değilseniz son 5 yıl içerisinde uzmanlık gerektiren herhangi bir işte en az 2 yıl çalışmış olmak.

- 18 yaşını doldurmuş olmak. 18 yaşın altında başvuru yapanların ebeveynleriyle birlikte başvuruda bulunmalara gerekmektedir.

- Başvuruların yalnızca belirtilen resmi internet sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir.- Başvuru için kullanılan fotoğrafın en az 6 ay içerisinde çektirilmiş olması ve görünüşünüzde herhangi bir farklılık olmaması gerekmektedir.

- Başvurunun ardından verilen numaranın kaybedilmemesi de önemli bir şart olarak görülmektedir.

Green Card/Yeşil Kart başvurusu nasıl, nereden yapılır? Green Card/Yeşil Kart başvuru şartları ve gerekli belgeler 2022

Gerekli olan belgeler ise şu şekilde sıralanmıştır:

- Taranmış Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğraf - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz, gözlüksüz)

- Evliyseniz eşinizin ve varsa 21 yaşından küçük tüm çocuklarınızın dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğrafı - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz)

- Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne ,baba ve çocukların bilgilerini içermelidir.)

- İkametgah Belgesi (e –devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr web adresinden alabilirsiniz.

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