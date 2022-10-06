Green Card/Yeşil Kart başvurusu nasıl, nereden yapılır? Green Card/Yeşil Kart başvuru şartları ve gerekli belgeler 2022

Green Card/Yeşil Kart başvurularının başlaması ile birlikte vatandaşlar, internette araştırmalar yapmaya başladı. Peki vatandaşların Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz bir şekilde çalışma ve yaşama hakkı kazandığı Green Card/Yeşil Kart başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte detaylar ve Green Card/Yeşil Kart başvuru şartları ve gerekli belgeler 2022...

GREEN CARD/YEŞİL KART BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Ücretsiz bir şekilde yapılabilen çekiliş başvurusuları, DV Lottery resmi internet sitesinden alınıyor. Dili İngilizce olan sitedeki formu doldurarak ve gerekli dosyaları yükleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

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GREEN CARD/YEŞİL KART BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

GREEN CARD/YEŞİL KART BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER 2022

2022 Green Card (Yeşil Kart) için belirlenen başvuru şartları şöyle:

- Green Card başvurusunda bulunabilecek ülkelerden birinde yaşamak. Türkiye bu ülkeler arasında yer almaktadır.

- En az lise mezunu olmak ya da lise mezunu değilseniz son 5 yıl içerisinde uzmanlık gerektiren herhangi bir işte en az 2 yıl çalışmış olmak.

- 18 yaşını doldurmuş olmak. 18 yaşın altında başvuru yapanların ebeveynleriyle birlikte başvuruda bulunmalara gerekmektedir.

- Başvuruların yalnızca belirtilen resmi internet sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir.- Başvuru için kullanılan fotoğrafın en az 6 ay içerisinde çektirilmiş olması ve görünüşünüzde herhangi bir farklılık olmaması gerekmektedir.

- Başvurunun ardından verilen numaranın kaybedilmemesi de önemli bir şart olarak görülmektedir.

Gerekli olan belgeler ise şu şekilde sıralanmıştır:

- Taranmış Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğraf - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz, gözlüksüz)

- Evliyseniz eşinizin ve varsa 21 yaşından küçük tüm çocuklarınızın dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğrafı - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz)

- Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne ,baba ve çocukların bilgilerini içermelidir.)

- İkametgah Belgesi (e –devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr web adresinden alabilirsiniz.