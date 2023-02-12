Greg Kiltie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Greg Kiltie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Greg Kiltie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Greg Kiltie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Greg Kiltie 18 Ocak 1997 tarihinde Irvine şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Greg Kiltie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arena Sports Management Ltd. yapmaktadır. Greg Kiltie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Greg Kiltie'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Greg Kiltie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gregkiltie

Greg Kiltie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Greg Kiltie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Greg Kiltie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Greg Kiltie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kilmarnock FC U20

1 Temmuz 2014 yılında Kilmarnock FC

3 Ekim 2014 yılında Queen o. t. S.

3 Kasım 2014 yılında Kilmarnock FC

30 Ocak 2019 yılında Morton

5 Mayıs 2019 yılında Kilmarnock FC

2 Eylül 2019 yılında Dunfermline A.

9 Ocak 2020 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2021 yılında St. Mirren

Greg Kiltie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Greg Kiltie şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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