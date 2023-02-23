Greg Moorhouse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Greg Moorhouse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Greg Moorhouse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Greg Moorhouse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Greg Moorhouse 10 Temmuz 1994 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Gregory Moorhouse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Greg Moorhouse Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Greg Moorhouse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 6 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Greg Moorhouse'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Greg Moorhouse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Greg Moorhouse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Greg Moorhouse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Greg Moorhouse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Glenavon

31 Temmuz 2017 yılında Sligo Rovers

2 Temmuz 2018 yılında Shelbourne

1 Ocak 2020 yılında Glenavon

30 Temmuz 2021 yılında Warrenpoint

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Kasım 2022 yılında Portadown

Greg Moorhouse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Greg Moorhouse şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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