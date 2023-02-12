Greg Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Greg Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Greg Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Greg Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Greg Taylor 5 Kasım 1997 tarihinde Greenock şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Greg Taylor Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG yapmaktadır. Greg Taylor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Greg Taylor'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Greg Taylor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gregtaylor12/

Greg Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Greg Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Greg Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Greg Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kilmarnock FC U17

1 Aralık 2014 yılında Kilmarnock FC U20

1 Temmuz 2016 yılında Kilmarnock FC

2 Eylül 2019 yılında Celtic

Greg Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Greg Taylor şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Greg Taylor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St Andrews BC, Rangers FC (2006-2014), Kilmarnock FC (2014-2017)

İskoçya takımında 13 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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