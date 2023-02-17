Gregers Arndal Lauritzen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregers Arndal Lauritzen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregers Arndal Lauritzen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregers Arndal Lauritzen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregers Arndal Lauritzen 3 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Gregers Arndal-Lauritzen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregers Arndal Lauritzen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gregers Arndal Lauritzen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gregers Arndal Lauritzen'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gregers Arndal Lauritzen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregers Arndal Lauritzen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregers Arndal Lauritzen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregers Arndal Lauritzen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF

1 Ocak 2018 yılında HB Köge

30 Haziran 2018 yılında Bröndby IF

11 Şubat 2019 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2019 yılında Skovshoved

1 Temmuz 2021 yılında Hellerup IK

1 Temmuz 2022 yılında Hilleröd F

Gregers Arndal Lauritzen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregers Arndal Lauritzen şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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