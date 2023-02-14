Grego Sierra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grego Sierra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grego Sierra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grego Sierra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grego Sierra 5 Mart 1993 tarihinde Murcia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gregorio Sierra Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grego Sierra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aclama yapmaktadır. Grego Sierra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Grego Sierra'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Grego Sierra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Grego Sierra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grego Sierra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grego Sierra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Murcia Imperial

1 Temmuz 2012 yılında Atl. Madrid C

30 Temmuz 2013 yılında SD Noja

15 Ocak 2014 yılında Mar Menor FC

1 Temmuz 2014 yılında Murcia Imperial

10 Temmuz 2015 yılında La Hoya Lorca

14 Temmuz 2016 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2017 yılında CD Numancia

23 Ocak 2019 yılında UCAM Murcia

15 Temmuz 2019 yılında CE Sabadell

6 Temmuz 2021 yılında Burgos CF

Grego Sierra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grego Sierra şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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