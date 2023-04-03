Gregoire Swiderski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gregoire Swiderski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gregoire Swiderski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gregoire Swiderski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gregoire Swiderski 5 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gregoire Swiderski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gregoire Swiderski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gregoire Swiderski'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gregoire Swiderski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gregoire Swiderski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gregoire Swiderski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gregoire Swiderski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux B

Gregoire Swiderski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gregoire Swiderski şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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